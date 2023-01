Milan, Brambati: “Situazione di Zaniolo ingarbugliata”

Il Milan potrebbe chiudere questa sessione di calciomercato invernale senza ulteriori acquisti. La frenata per quanto riguarda una possibile trattativa con la Roma per Zaniolo , potrebbe rappresentare lo stop a qualsiasi tipo di arrivo a gennaio al Milan . In quel caso, l'esterno giallorosso potrebbe restare nella capitale e giocarsi le sue carte con José Mourinho .

"Situazione ingarbugliata. Visto che l'unica offerta oggi è del Bournemouth, che ha una brutta classifica, io gli direi di ricucire il rapporto con il gruppo e l'allenatore. Rimanere fuori dal gruppo è brutto, anzi deleterio per il ragazzo. A meno che non venga fuori qualche altra offerta last minute". Calciomercato Milan – Zaniolo dice no: è scontro con la Roma