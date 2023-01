Calciomercato Milan – Zaniolo dice no: è scontro con la Roma

Il Milan potrebbe ancora avere nel mirino il calciatore della Roma Zaniolo . Se non per il calciomercato invernale, magari per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, scontro tra Zaniolo e Roma?

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, nella giornata odierna i dirigenti del Bournemouth si sarebbero recati a Roma per incontrare l'agente Claudio Vigorelli, offrendo una proposta economica pari a cinque milioni di euro a stagione. Zaniolo, però, non avrebbe voluto incontrare i dirigenti del club inglese che non sarebbero rimasti molto contenti. In serata il giocatore avrebbe comunicato alla società giallorossa la decisione di non voler accertare la proposta. La Roma si riterebbe danneggiata dal comportamento del calciatore e valuterebbe provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Senza l'uscita del classe '99 il mercato giallorosso sarebbe bloccato. Inoltre sarebbe alquanto improbabile un passo indietro della Roma su un possibile prestito di Zaniolo. Calciomercato Milan – Possibile un nuovo tentativo per Zaniolo?