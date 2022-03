Milan, Brambati tuona: “Tonali? Non lo vedo incisivo, non eccelle in nulla”

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato delle qualità del centrocampista del Milan Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni

Quale il calciatore migliorato di più da Pioli, si dice Tonali: "Non è un giocatore che metterei nel mio centrocampo ideale. Questa però è una mia semplice valutazione perché non lo vedo un calciatore incisivo. E' un giocatore bravo in tutto ma non eccelle in nulla. Io vedo il centrocampista con un occhio diverso, ma magari l'errore è mio. Il calciatore che è stato migliorato di più per me è Kalulu. Pioli ha avuto l'intuizione di spostarlo da terzino a centrale e il Milan potrebbe aver trovato dentro casa il centrale del futuro da affiancare a Tomori".