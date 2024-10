Milan, Brambati esprime dubbi su Fonseca: poi immagina Leao con Conte

Sulla Nazionale: "7,5 ma purtroppo come Nazionale ci siamo abbassati tantissimo. E' la Nations League ma non andiamo da due edizioni di fila al Mondiale. Non esaltiamoci troppo per certe prestazioni, perché la competizione è quella che è".