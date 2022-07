Milan, Brambati: “Servono difensori. Il successo è arrivato dalla difesa”

Il procuratore Massimo Brambati va controcorrente sul Milan. Trequarti? No, serve rinforzare la difesa. Queste le dichiarazioni

Negli ultimi giorni si sta parlando moltissimo di un Milan che deve assolutamente migliorare la trequarti per fare un salto di qualità. Il procuratore Massimo Brambati , invece, è si tutt'altro avviso: serve rinforzare la difesa, è proprio il reparto arretrato che ha costruito lo scudetto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Hanno costruito una squadra che ha vinto uno Scudetto insperato. Lavorando bene e creando ambiente, che non è da sottovalutare, che ha fatto la differenza. I nomi? Serve rinforzare la difesa. Se non recuperano Kjaer e perdono Romagnoli, serve agire su quel reparto. Ha costruito il suo successo sulla solidità difensiva quindi devono operare lì".