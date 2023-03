Milan, Brambati: “De Ketelaere potrebbe crescere da un’altra parte”

Milan, le parole di Massimo Brambati su Charles De Ketelaere

"In generale ci credo ancora, nel contesto comincio a crederci meno. Forse potrebbe crescere da un'altra parte. Può anche essere che l'ambiente non è ideale per lui, magari non è solo colpa sua. Deve togliersi questa timidezza". Tottenham-Milan, Pioli: “Vogliamo tornare competitivi in Europa”