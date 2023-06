Milan, Brambati: “De Ketelaere lo terrei. Il rinnovo di Leao ha tolto risorse”

Le parole di Massimo Brambati

"Lo terrei, anche per difendere l'affare. Credo che ne parleranno, anche per capire come collocarlo meglio in campo. Il rinnovo di Leao poi dico che va bene per l'ambiente, ma vorrei capire quanto hanno dato. E' un'operazione importante che ti pregiudica investimenti in altri settori. Non so le cifre, ma se hanno dato 7 milioni l'anno è un investimento oneroso. Non so il tetto stipendi e quanto si può impiegare sul mercato, ma hai messo già tanto per rinnovarlo".