Milan, Braida: “De Ketelaere ha tante qualità. Pioli ha qualcosa di Ancelotti”

Ariedo Braida , ex direttore sportivo del grande Milan di Silvio Berlusconi, ha parlato in vista di Milan-Monza , partita valida per l'11^ giornata di Serie A. Il direttore sportivo della Cremonese ha parlato, inoltre, di Charles De Ketelaere e Stefano Pioli . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Braida su De Ketelaere e Pioli

"Mi pare che De Ketelaere abbia tante qualità, soprattutto guarda avanti, vede la profondità, che nel calcio è la cosa più difficile. E Pioli è bravo, ha qualcosa di Ancelotti in chiave moderna". Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!