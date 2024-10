Braida: “Se fossi stato ancora al Milan, avrei scelto lui per il dopo Pioli”

Sulla lotta Scudetto

"Il Napoli può vincere perché è una squadra forte. Antonio Conte ha ragione nel dire che chi subisce pochi gol ha maggiori possibilità di vincere. Il Napoli è molto competitivo, ma per fortuna nel calcio non vince sempre chi spende di più, ed è proprio questo che lo rende speciale. Tuttavia, questa edizione della Champions League non mi entusiasma. È diventata una competizione più commerciale, con un aumento delle partite solo per generare più guadagni. Amo il calcio, ho dedicato tutta la mia vita a questo sport, ma non seguo più questa coppa con lo stesso interesse di un tempo". LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Ora è un continuo parlare di Kalulu". Speranza per Emerson Royal