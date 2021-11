Milan, Brahim Diaz svela: “Ecco cosa ruberei a Ibrahimovic”

Brahim Diaz, calciatore del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni de El Pais ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero

Brahim Diaz, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de'El País'. Brahim Diaz ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero: " Cosa ruberei a Ibra? Molte cose. Mi piacerebbe avere la sua capacità di segnare e la sua capacità di capire il calcio. Quello si impara con l'esperienza. Dà buoni consigli, sa sempre dove andrà la palla. Mi piacerebbe avere quel tempismo con la palla e senza palla. È molto completo, ma nell'area è dove fa molti danni, è imprevedibile. Puoi segnare in ogni modo".