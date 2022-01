Milan, Brahim Diaz: “Posso indossare la 10, presto tornerò al top”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del momento personale e della squadra. Le sue parole.

Si avvicina la stracittadina, match mai banale, e Brahim Diaz, spagnolo classe 1999 del Milan, ha rilasciato un'intervista a Mediaset in vista della sfida e affrontando diverse tematiche. Ecco le sue dichiarazioni: 2Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli assist e soprattutto col lavoro per la squadra. Mi piace avere leadership e responsabilità. Già giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha il club".