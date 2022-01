Milan, si sogna un big in scadenza. Kessie, è sfida tra Juve e Inter

Diverse le notizie di questa mattina sul Milan. In primo ovviamente il calciomercato, con Maldini e Massara che tentano un colpo last minute. Si cerca un difensore centrale, ma alla fine alla rosa potrebbe restare così. In uscita sembra vicina la cessione di Samu Castillejo al Valencia, mentre Kessie è sempre più lontano dal Diavolo. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.