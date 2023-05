Milan, Brahim Díaz: “Derby? Sarà una partita pazzesca. Sul mio futuro …”

Brahim Díaz, attaccante del Milan, ha parlato dell'EuroDerby contro l'Inter ma non soltanto a 'Marca'. Ecco le sue dichiarazioni integrali

Milan, le parole di Brahim Díaz ai media spagnoli — Sul derby contro l'Inter: “Li abbiamo già affrontati tante volte …. Sarà una partita pazzesca, con molti scontri e dove vedremo quali colori regnano in città. Sarà sicuramente emozionante”.

Sulla tensione che si respira a Milano: “Abbiamo avuto così tante “finali” di fila che non abbiamo quasi mai avuto il tempo di pensare. Ma da quando abbiamo saputo che era l’Inter c’è un’atmosfera da derby. Si sente e la gente vuole che arrivi questo giorno. Non si stancano. È considerata una partita molto importante, anzi due, ma questa rappresenta anche una semifinale di Champions League”.

Sul possibile incontro con qualche giocatore dell’Inter: “Non ho incontrato nessuno di loro, ma sono sicuro che anche loro saranno ansiosi, con molte motivazioni e sapendo l’importanza della partita”.

Sulle differenze con il derby di Madrid: “Alla fine sono due derby di due grandi squadre che sono sempre abituate a vincere. A Milano, almeno, è tutto molto passionale. Il calcio è vita. Milan e Inter sono due grandi squadre che vogliono sempre di più e vogliono mostrare il petto per dire: “Io sono di questa squadra e questa squadra governa la città”.

Sul suo percorso in rossonero: “Sono maturato [ride, n.d.r.]. Il mio sogno era essere un giocatore, giocare a questo livello, la Champions League, arrivare in semifinale? Ora ho 23 anni e tutto è cambiato. Il calcio professionistico è molto diverso. Prima si prendeva la palla e si cercava di scappare da tutti. Ora è un gioco più collettivo, di posizionamento, di vedere cosa si può fare per aiutare la squadra”.

Sui primi cinque metri, che non sono cambiati rispetto al passato: “Sì, non sono cambiati. In questo non c’è bisogno di cambiare, è quello che mi ha portato qui: avere quei cinque metri e poter dribblare, godermi il campo, dribblare, fare l’ultimo passaggio, cercare di fare due o tre …. È il giocatore che sono ed è quello con cui sono nato”.

Sul fatto di essere uno dei pochi giocatori di strada spagnoli rimasti: “Sì, sì, ho più un gioco di strada, di quartiere? Ecco perché poter giocare qui ora è un sogno, in questa semifinale di Champions League”.

Sul ricordo di dov'era durante il quarto di Champions League nel 2013 tra Málaga e Borussia Dortmund: “Sì, certo, ricordo perfettamente. Ero a casa, con tutti a guardare e credo che avremmo meritato di passare il turno. Ma questo è il calcio e non è successo. Ma ricordo perfettamente di aver vissuto quel momento. In quel momento mi sono detto: “Spero un giorno di giocare quel tipo di partita, con la pressione, una partita importante, con la gente affascinata”. Quindi poter giocare ora è qualcosa di bello”.

Sul dispiacere per il suo Málaga, quasi retrocesso in terza categoria: “Sì, mi dispiace. Anche se non sembra, guardo sempre le partite del Málaga, sempre in attesa. Ed è brutto perché sono cresciuto lì fin da bambino, guardando il club, e spero solo che vada avanti. Hanno il mio pieno sostegno e sarò sempre presente. I tifosi che hanno sono molto grandi, da Prima Divisione”.

Su com’è fatto: “Sono molto autocritico … e può essere positivo o negativo, perché anche quando qualcuno è soddisfatto, vedo quel passaggio che avrei dovuto fare prima o quel controllo o quel tiro …. Cerco di essere un perfezionista e a volte faccio degli errori perché sono molto autocritico. Mi piace sempre migliorare”.

Su cosa fa dopo le partite: “Mi piace riguardarmi, guardo la sintesi per vedere se avrei potuto fare meglio. A volte mi guardo e mi dico: “Non è poi così male, Brahim”. Oppure sì … [ride ancora, n.d.r.]”.

Sulla possibilità che questo sia il suo anno migliore: “Ho fatto un altro passo avanti, ora sono più importante per la mia squadra, creo più occasioni, faccio più passaggi chiave, ho più fiducia. Se la partita è equilibrata, cerco di usare la mia magia per cambiarla. E quest’anno sta accadendo, anche nelle partite più importanti. Ho un impatto maggiore e sono molto più regolare”.

Sul calcio italiano: “Le squadre qui sono più compatte, giocano in modo più tattico e questo ti fa vedere il calcio in modo diverso. A volte non devi correre tanto, ma visualizzare il gioco. Sono maturato in questo senso. E sono migliorato anche dal punto di vista difensivo, nel non spegnermi, nel capire che ogni azione può essere un’opportunità per attaccare. Quando attacco, cerco di girarmi in uno spazio breve, guardo dove potrebbe trovarsi il difensore per uscire da un lato o dall’altro. Ho la fortuna di essere ambidestro e posso girarmi facilmente in entrambe le direzioni”.

Sulla possibilità di calciare un rigore di destro e uno di sinistro lo stesso giorno: “Non l’ho fatto nei professionisti, ma l’allenatore a volte mi fa battere i calci d’angolo una settimana con il piede sinistro e un’altra con il destro. In altre parole, se ho il coraggio …. Io oserei. So quali sono le mie qualità con una gamba e con l’altra”.

Su Rafael Leao: “È un grande giocatore, con un fisico incredibile. A seconda del movimento che fa, gli do la palla al piede o nello spazio. Bisogna sempre dargliela, perché è inarrestabile sulla corsa. Siamo amici, parliamo molto e questo rende tutto più facile. Non appena si accende il gioco, mi rivolgo a lui per creare pericoli. È molto veloce. Simile a ‘Vini’? Hanno qualcosa di simile … sono entrambi grandi giocatori, e in più partono dallo stesso settore, che è il lato sinistro del campo”.

Su Manchester City e il Real Madrid: “Una semifinale di grande talento. Ogni giocatore può cambiare la partita. Io la guarderò come tutti gli altri, ci godremo la partita come tifosi di calcio. Ho giocato in entrambe e sono molto contento che anche loro siano in semifinale”.

Sull’essere il numero 10 del Milan: “È qualcosa di incredibile, un onore, qualcosa di molto speciale per il valore che ha. Conosco tutti quelli che l’hanno indossata e mi riempie di orgoglio, ma mi piace anche avere quella pressione di dover dare sempre un po’ di più, e credo di darlo, parlando sul campo, che è quello che conosco meglio. Al Milan la 10 è stata indossata da giocatori del Pallone d’Oro, da giocatori che hanno segnato un’epoca, da giocatori magici, speciali. Ricordo che quando ero giovane, quando si andava nello spogliatoio, si tiravano le mani per vedere chi avrebbe preso la 10. E ora ce l’ho io al Milan. È un onore”.

Sul suo futuro: “Ora sono concentrato sul Milan. È quello che dico. Voglio dare il meglio di me, al 100%, qui. C’è una partita molto importante e ora penso solo a dare il massimo”.

Sul suo futuro: "Ora sono concentrato sul Milan. È quello che dico. Voglio dare il meglio di me, al 100%, qui. C'è una partita molto importante e ora penso solo a dare il massimo".

Sulla Nazionale: "Continuerò a lavorare per dare il livello che sto dando, o anche di più. E, sicuramente, l'opportunità ci sarà. A Milano stiamo facendo ottime cose, compresa una semifinale di Champions League, e, individualmente, sto aiutando tutto ad andare bene".