Milan, Brahim Diaz: “Siamo forti e uniti. Vogliamo alzare il livello”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, non ha nessun dubbio sulle qualità di una squadra che vuole superarsi ogni giorno di più. Queste le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Diavolo: "Penso che siamo forti. La squadra sta lavorando giorno dopo giorno per essere migliore. Come sempre detto, siamo una squadra molto unita. Si vede la mano del Mister, che è molto importante per noi. Stiamo lavorando per migliorare. Diamo il meglio possibile ogni giorno sua in partita che negli allenamenti. Proviamo ad alzare il nostro livello, che è ciò di cui abbiamo bisogno e abbiamo le qualità per farlo".