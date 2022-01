Milan, Brahim Diaz: “Mi piace avere responsabilità. Giocare qui un orgoglio”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato del suo calo fisico e della voglia di aiutare la squadra con il suo contributo

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato del suo calo fisico e della voglia di aiutare la squadra con il suo contributo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ''Sport Mediaset': "Adesso posso tornare alla mia migliore condizione per aiutare i compagni con i gol, con gli assist e soprattutto col lavoro per la squadra. Mi piace avere leadership e responsabilità. Già giocare nel Milan è un orgoglio per la storia che ha il club".