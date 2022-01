Milan, Brahim Diaz: “Avremmo meritato di più, dobbiamo dare il sangue”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui parla del momento della squadra e di se stesso. Ecco le sue parole.

Ecco tutte le sue parole: "Penso che siamo forti. La squadra sta lavorando giorno dopo giorno per essere migliore. Come sempre detto, siamo una squadra molto unita. Si vede la mano del Mister, che è molto importante per noi. Stiamo lavorando per migliorare. Diamo il meglio possibile ogni giorno. Sia in partita che negli allenamenti. Per provare ad alzare il nostro livello, che è ciò di cui abbiamo bisogno e abbiamo le qualità per farlo. Sono molto grato al Mister, è super importante per me e la mia carriera. Mi sta rendendo un giocatore e una persona migliore. Mi aiuta molto sia in campo che fuori. Noi tutti abbiamo un livello di ammirazione altissimo per lui. Come detto è un grande allenatore, è fantastico come aiuta me e la squadra. Evidentemente il Derby è la prossima partita e quindi ci stiamo pensando. Però come sempre, vogliamo vincere ogni partita. Noi siamo il Milan e cerchiamo sempre di vincere. Sappiamo che il Derby è importantissimo per noi e i tifosi. Però come detto noi lavoriamo giorno per giorno per vincere e daremo il massimo per riuscirci. Nelle ultime due partite avremmo meritato di più. Nell'ultima gli avversari non hanno fatto un tiro in porta. Però non siamo riusciti a segnare e ovviamente a vincere. Ma avremmo meritato di più. Prendiamo partita dopo partita. Abbiamo un'ottima squadra, con grande qualità e talento. Ora dobbiamo dimostrarlo, che possiamo stare lì in alto e lottare fino alla fine. Per i tifosi non ci sono parole per descrivere cosa significano per noi. Sono sempre con noi, ci supportano incondizionatamente. Dobbiamo dare il sangue e il sudore per vincere. Io devo lavorare duro per dimostrare il mio talento, come sempre fatto finora. Spero di renderli felici con molte vittorie".