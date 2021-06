Milan, Brahim Diaz: “Ancora non conosco il mio futuro, vedremo”

Brahim Diaz ha parlato del suo futuro, in bilico tra Real Madrid e Milan. Ci sono aggiornamenti in merito? Queste le sue dichiarazioni

Brahim Diaz ha parlato del suo futuro, in bilico tra Real Madrid e Milan. Ci sono aggiornamenti in merito? Queste le sue dichiarazioni riportate da 'Marca': "Sono molto contento di tutto quello che ho vissuto. Milan e Real Madrid sono due grandi club, ma in questo momento non ne ho idea. Spero di conoscere presto il mio futuro. Sono stato bene a Madrid e sono molto felice a Milano, dove abbiamo raggiunto l'obiettivo e dal punto di vista individuale è stato incredibile. Vedremo cosa succederà".