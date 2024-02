Milan, Braglia: “Slavia Praga da tenere d’occhio, sull’Atalanta dico che…”

Sui sorteggi : "Col Brighton la Roma avrà vita difficile se non mette al sicuro la sfida all'andata. Occhio poi allo Slavia contro il Milan, che può uscire fuori".

Su Milan-Atalanta: "Quando sento che Leao si è riposato mi si rizzano i capelli. In qualsiasi partita dovrebbe dare il massimo. Il problema del Milan è che nessuno dà il massimo ora, cosa che porta a dire che è stata sbagliata la campagna acquisti. E poi non c'è fase d'interdizione e un'identità. Cosa che invece c'è nell'Atalanta, visto che i risultati parlano chiaro. Pur avendo Leao le qualità per fare la differenza, quest'anno De Ketelaere sta facendo lui la differenza".