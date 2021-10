Milan, Braglia: “Meriti nella conduzione tecnica e programmatica”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha elogiato la programmazione del Milan sotto tutti i punti di vista. Queste le dichiarazioni

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha elogiato la programmazione del Milan sotto tutti i punti di vista. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Meriti alla conduzione tecnica e programmatica del Milan. Anche il club segue delle linee di ringiovanimento della squadra, per creare una squadra che duri nel tempo. E poi credo che ci siano 83 giocatori infortunati in tutte le squadre ora. Giocare meno farebbe bene all'azienda calcio". Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio