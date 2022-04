Milan, Braglia: “Lo scudetto sarebbe un miracolo. Ibrahimovic poco cattivo”

L'ex portiere rossonero Simone Braglia ha parlato dello scudetto, di Zlatan Ibrahimovic e dei fischi di San Siro a Franck Kessie

Fischi a San Siro per Kessiè. Forse non è il caso in questo momento: "E' come fare harakiri. Chi contesta un giocatore è controproducente. Si può forse capire se non si raggiunge un certo risultato, come il Milan la vittoria ieri sera. Se il Milan avesse vinto, tutto questo non sarebbe successo. Le critiche vanno fatte a fine anno e non in corsa".