Milan, Braglia: “Infortunio Maignan? Deve giocare Tatarusanu. Ecco perché”

Simone Braglia, ex portiere del Milan, non ha dubbi su chi debba essere il sostituto di Mike Maignan. Ecco la spiegazione ai microfoni di 'TMW Radio': "Deve giocare Tatarusanu. Deciderà Pioli comunque. Il secondo deve giocare con continuità, per avere un portiere pronto. Più giochi e meglio è per un portiere. Credo che per questioni logiche Tatarusanu debba essere titolare". Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio