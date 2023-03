Braglia: “Il Milan è ancora grezzo, peserà l’esperienza di Ibrahimovic”

L'ex portiere Simone Braglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma del Milan nelle ultime settimane e si è soffermato in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic. A sua detta il Diavolo è ancora grezzo, non essendo ancora uscito dal periodo complicato, e la presenza dello svedese potrebbe pesare in maniera positiva. Di seguito le sue parole.