Milan, Braglia: “De Ketelaere? Mi fido ciecamente di Maldini e di Pioli”

Simone Braglia , ex portiere rossonero, ha parlato del prossimo arrivo di Charles De Ketelaere , obiettivo numero uno di questo calciomercato. Qual è il suo parere sul giocatore belga? Nessun dubbio sulle sue qualità e totale fiducia in Paolo Maldini e Stefano Pioli . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Mi fido di Maldini sulla crescita della squadra in base alle impostazioni societarie e quelle date da Pioli. Io conto tanto ancora sul miglioramento di alcuni giocatori in rosa, vedi Leao, Kalulu, Tomori. Credo nel lavoro che Pioli potrà ancora fare sulla squadra. La rosa si dovrà completare, ma mi fido ciecamente del lavoro fatto finora e di quello che verrà".