Milan, Braglia impressionato da De Ketelaere: ”É un acquisto che fa colpo”

Il colpo messo a segno dal Milan con De Ketelaere ha suscitato opinioni discordanti tra tifosi e addetti ai lavori. Tra le innumerevoli voci del coro c'è anche quella di Simone Braglia , portiere ex Legnano e Perugia , che ha detto la sua sull'acquisto del fantasista belga commentando anche i mercati di Monza e Juventus .

Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio: "E' un acquisto che fa colpo. Ma ci sono stati parecchi acquisti di questo tipo, da Di Maria a Pogba, ma l'idea migliore è Pessina al Monza. Di sicuro non ha finito di stupire, perché Galliani e Berlusconi sono ambiziosi. Magari prendono Icardi o Belotti. Sicuramente sarà una squadra rivelazione, bisognerà vedere le capacità del tecnico Stroppa nel mettere tutto insieme. E qualche dubbio ce l'ho. Sarà un test importante anche per lui".