Milan, Braglia: “Addio Donnarumma? Conta il club, non il singolo giocatore”

L'ex portiere Simone Braglia, intervistato da TMW Radio, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo addio al Milan. Ecco cosa cosa ha detto: "Io sono d'accordo sulla gestione del Milan. Quello che conta è il club, non il singolo giocatore. I giocatori vanno e vengono, la vita di un club è più importante e un club per sopravvivere deve avere i conti in ordine. Non ci sono più i magnati come gli Agnelli o i Moratti. I club per sopravvivere devono guardare i conti". Intanto l'agente di Bakayoko ha parlato di un possibile ritorno al Milan.