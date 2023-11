Milan-BVB, Costacurta: “Dietro si poteva reggere meglio. Su Giroud…”

Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Borussia Dortmund, partita della 5^ giornata di Champions

Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 che si è svolta a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"La difesa non ha retto e non hanno fatto gol. Prendere tre gol in casa però, dimostra che gli altri hanno fatto qualcosa di più. Chiaro che l'errore di Giroud è molto grave ma dietro si poteva reggere meglio".