Milan, Borriello: “De Ketelaere è troppo timido e in Italia non ti aspettano”

In seguito alla sconfitta del Milan contro la Fiorentina , che di fatto ha complicato la corsa Champions League dei rossoneri, negli studi di Sky Sport è intervenuto Marco Borriello . L'ex attaccante del Diavolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match, soffermandosi in modo particolare su Charles De Ketelaere . Il belga, a suo dire, ha fatto vedere qualcosa di più, ma è ancora troppo timido ed è una caratteristica che si paga in Italia. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Marco Borriello su Charles De Ketelaere

"La Fiorentina ha fatto una bellissima mezz'ora nel primo tempo. I rossoneri non hanno avuto grandi occasioni, ma almeno sono stati solidi. De Ketelaere ha fatto qualcosina in più, ma rimane sempre un pò timido e Italia, così, non ti aspettano".