Milan, Borghi: “La partita con il Monza ha raccontato tanto, a stupire è…”

Borghi ha spiegato: "Pioli ha voluto dare alle seconde linee un segnale di fiducia, considerato il fatto che stavano facendo molto bene. A posteriori si parla e quel che stupisce è la totalità della turnazione del tridente. Non sappiamo però le condizioni degl altri. Poi ripeto, la partita ha raccontato tanto, anche sugli episodi. Il Milan l'aveva ripresa, ed anche all'inizio, il primo tempo, era stato lento e non bellissimo da entrambe le parti. Ciò che si è riproposto è il fatto che il Milan abbia preso gol dopo una lunga causa, come successo ad Udine. Quindi forse c'è anche da pensare ad un discorso d'attenzione più che di interpreti".