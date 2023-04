Milan, Borghi: “In questo momento Maignan è superiore a Donnarumma”

Stefano Borghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al confronto tra il portiere del Milan Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma

Stefano Borghi , giornalista e telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Tra i temi toccati anche quello relativo al confronto tra il portiere del Milan Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma , sottolineando come al momento il portiere francese sia più forte. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Borghi su Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma

"Io prendo Maignan, in questo momento è superiore a Donnarumma. Poi vedremo alla fine delle carriere chi sarà superiore ma in questo momento ne ha pochi sopra di lui".