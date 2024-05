Milan, Borghi: “Ibrahimovic? Siamo fuori strada. Si è perso tempo e …”

"E se Ibrahimovic è arrivato per questo, siamo un po’ fuori strada secondo me. Io sono convinto sia arrivato al Milan per imparare a essere un grande dirigente, non per essere quello che va a parlare. Deve essere lui pienamente convinto di saper stare in quel ruolo. Credo sia un uomo con un’intelligenza abbastanza rara, una persona estremamente affilata di cervello: non è che arriva e va a parlare subito per loro. È mancata al Milan quest’anno questa cosa. E continua a mancare anche adesso". LEGGI ANCHE: Milan, fumata bianca per il rinnovo di Camarda? Ecco la verità e i dettagli