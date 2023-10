Milan, Borghi: “Chukwueze è inceppato, ma è diverso da De Ketelaere”

"È stata una vittoria estremamente significativa anche quella di sabato sera a Marassi, perché di fronte c’era un Genoa che ha fatto un avvio di campionato molto molto buono. Poteva addirittura esserci qualche punto in più per il Grifone. Ma è una squadra neopromossa, implementati in tanti settori, alcuni non pronti da subito come Messias e Malinovskiy. Il Genoa sa fatto il suo, è andato vicino a fare un altro risultato di rilievo contro una grande. È trascinato da un ambiente che renderà Marassi un campo scomodo per chiunque, e quindi grandi complimenti".

Borghi propone una considerazione su alcuni singoli — "La partita l’ha vinta il Milan, una partita che si poteva incastrare per tutte le qualità dell’avversario che ho elencato, per la scelta o la necessità di Pioli di fare una turnazione profonda. Io sinceramente, quando ho avuto la comunicazione della formazione del Milan, stavo finendo il post partita del derby di Torino e ho pensato fosse un filo un azzardo cambiare tutto il tridente".

"Jovic mi sembra molto indietro, ha bisogno di aumentare tantissime cose per essere elemento utile. Io Okafor continuo a pensarlo come prima alternativa a Olivier Giroud, che poi è stato grande eroe della partita. Chukwueze può e deve dare moltissimo di più di quanto visto finora. È un giocatore ancora un po’ inceppato, incastrato. Ma non deve subire la pressione: il caso De Ketelaere è abbastanza fresco in casa Milan e io non credo ci siano le condizioni per ripetere queste difficoltà. Però Chukwueze deve aiutarsi da solo, fare di più, e un gol lo può sbloccare".

"Questa è una vittoria molto importante per il Milan, perché adesso si va alla sosta e quel che viene fatto appena prima ha echi per due settimane, anche se i giocatori vanno in Nazionale e si resta in pochi a lavorare. Aver vinto una partita del genere con una dimostrazione di presenza così, è una dimostrazione importante. Adesso arriverà una settimana importantissima che darà un segno alla sua stagione. Arrivarci con questo bonus può dare una grossa mano per le ambizioni". Gol di Pulisic, Cassano accusa tutti: le sue parole >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.