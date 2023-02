Milan, Bonan: “Mancano giocatori fondamentali come Maignan”

Le parole di Alessandro Bonan sul Milan

"Il Milan deve tornare a giocare perchè ha proprio smesso di giocare. Qualcosa si è inceppato, soprattutto dal punto di vista mentale, i rossoneri hanno meno convinzioni. Non penso che sia dovuto all'incertezza sul futuro di alcuni giocatori come Leao. Qualcuno dice che la crisi è partita dopo il 2-2 contro la Roma, ma secondo me c'era già prima delle avvisaglie, si vedeva che questa squadra non era più brillante come l'anno scorso. Gli mancano giocatori fondamentale, come per esempio Maignan. Theo e Leao non stanno dando quello che danno di solito. De Ketelaere doveva dare la spinta a questa squadra e invece ha un freno mentale e non sta rendendo come tutti si aspettavano. Il derby è una grande opportunità, è una di quelle partite che possono farti tirare fuori delle cose che non pensavi nemmeno di avere. Pioli deve rimettersi al centro della storia. Si parla del trono di Ibra che potrebbe sbloccare la squadra, ma per me queste cose sono barzellette. Pioli deve riprendere in mano la situazione con personalità, decisione e in certi casi anche severità". Milan, ricordi Renato Sanches? Ora è scontento al PSG >>>