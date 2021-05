Milan, Bonan: “Ibrahimovic cambia la faccia della squadra rossonera”

Le ultime notizie sul Milan. Alessandro Boban, noto giornalista, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di come incide all'interno della squadra

Alessandro Boban ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Zlatan Ibrahimovic e di come sia in grado di incidere all'interno del Milan. Queste le parole del giornalista sullo svedese. "Il Milan gioca bene. Anche contro la Lazio ha avuto buoni momenti di gioco, ma mancava Ibrahimovic. Con lo svedese in campo, il Milan cambia completamente volto. Ibra orienta il gioco offensivo e cambia la faccia della squadra rossonera. Pioli? L'eventuale mancata qualificazione inciderà sul futuro delle panchina sua e di Pirlo. Non arrivare tra le prime quattro sarebbe una pesante delusione visto quanto ha fatto il Milan nella prima parte di campionato".