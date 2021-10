Milan, Bonan: “C’è una flessione, ma sono comunque arrivate due vittorie”

Il conduttore di 'Sky Sport' Alessandro Bonan ha parlato del momento del Milan e delle ultime due vittorie nonostante le difficoltà

Il conduttore di 'Sky Sport' Alessandro Bonan ha parlato del momento del Milan e delle ultime due vittorie nonostante le difficoltà. Queste le dichiarazioni: "Il Milan negli ultimi tempi in campionato ha avuto una flessione, ma la cosa positiva è che è comunque riuscito a venire a capo di partite difficili e conquistare due vittorie, mi riferisco alle partite contro Verona e Bologna. Adesso però c’è una gara molto difficile, contro il Torino sarà durissima, il Torino ti fa male e ti pressa in ogni zona del campo. Se c’è una partita nella quale vedo molto bene un centravanti alto in grado di sfruttare un’azione di rimessa, con la palla che is alza e va in area di rigore, è la partita col Toro". Intanto un giocatore molto importante sta per firmare il suo rinnovo con il Milan.