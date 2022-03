Milan-Bologna, vice Mihajlovic: “Sarebbe bello dargli una soddisfazione”

Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, ha parlato di Milan-Bologna e delle condizioni di salute del tecnico serbo. Le dichiarazioni

Renato Panno

Milan-Bologna, partita valida per la 31^ giornata di Serie A, non vedrà in panchina Sinisa Mihajlovic per le note questioni legate alle sue condizioni di salute. A sostituirlo ci sarà il vice Emilio De Leo che, ai microfoni del canale ufficiale rossoblù, ha parlato della gara e del tecnico serbo.

“Siamo già passati da questa situazione anche se n on si è mai preparati a un a notizia del genere. Due anni fa lo abbiamo sostituito con grande senso di responsabilità e anche questa volta non ci tireremo indietro. Ripeteremo lo stesso schema con il mister sempre collegato alle sedute d’allenamento e con le call prima e dopo per fare il punto della situazione. Anche i giocatori non erano preparati a questa cosa, ma mi hanno colpito in maniera ancora più forte rispetta a due anni fa. Penso che i giovani abbiano subito di più questa notizia, ma credo che questo sia un gruppo di ragazzi in gamba e responsabili che reagiranno positivamente, siamo sereni".

Sul Milan: “Sarà una gara molto difficile dal punto di vista tecnico, tattico e ovviamente emotivo. Abbiamo voglia di dare seguito alle ultime buone prestazioni e la necessità di muovere la classifica. Ci piacerebbe dare una piccola soddisfazione al mister e ci sono tutte le componenti per fare bene sapendo che ci sarà da soffrire. Non ci tireremo però indietro”. Le Top News di oggi sul Milan: Gareth Bale torna di moda, piccola beffa per Stefano Pioli

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI