Milan Primavera, Abate: “I nuovi hanno talento, ma bisogna dar loro tempo”

Sui nuovi: "Sono arrivati quasi tutti mezzi acciaccati. Alcuni non li ho ancora visti perché sono in infermeria. Speriamo di recuperarne uno nella sosta, un altro è fermo da tanti mesi e ha bisogno di fare ancora la preparazione, mentre un altro ragazzo ha ancora una problematica per cui dobbiamo avere pazienza. Non li ho ancora visti bene a regime, ma sicuramente sono ragazzi che hanno delle qualità. La società ha individuato dei talenti, ma poi il talento bisogna cercare di seminarlo ogni giorno. Sono ragazzi che arrivano da altre culture, senza sapere la lingua. Dobbiamo dargli del tempo e sicuramente poi nell’arco della stagione entreranno a pieno regime e nella mentalità del gruppo".