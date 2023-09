Milan Primavera, Abate: “Ho un gruppo che ha cuore e lavora”

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al successo contro i pari età del Bologna

Su Milan-Bologna: "A livello tattico più o meno ci sono gli stessi principi dell’anno scorso, poi cerchiamo di adattarci in base alle caratteristiche dei ragazzi. Ovviamente c’è ancora tanto da lavorare. Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, cercando di proporre sempre calcio fin dal 1′. Siamo andati sotto immeritatamente, ma abbiamo avuto grande spirito e grande compattezza. È un gruppo che ha cuore, che lavora a testa bassa. Non dobbiamo perdere quest’umiltà perché ci saranno tantissime difficoltà in stagione, ma con questo spirito le affronteremo una alla volta".