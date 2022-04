Milan-Bologna 0-0, Ordine: “Si attacca ma non si segna: è corsa a tre”

Franco Ordine ha rilasciato una dichiarazione sul proprio profilo Twitter al termine di Milan-Bologna, conclusasi sullo 0-0

Dopo il pareggio per 0-0 fra Milan e Bologna, Franco Ordine, noto giornalista de Il Giornale, ha commentato la gara dei rossoneri sul proprio profilo Twitter. "Il Milan attacca ma non segna: è il limite di questo periodo in cui ha perso brillantezza. Ora, è sempre più corsa a tre per lo scudetto", queste le dichiarazioni del giornalista.