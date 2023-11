Milan, Boban: “Leao va capito e aiutato. Sacchi e Pioli non paragonabili”

Presente all’evento promozionale per il nuovo libro di Arrigo Sacchi “Il realista visionario”, Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, ha parlato proprio dell'ex allenatore rossonero e non solo. Pensieri. anche per Stefano Pioli e Rafael Leao . Ecco le sue parole.

Su cosa ha rappresentato Sacchi: "Ha rappresentato il più grande rivoluzionario nella storia del calcio, nella maniera più assoluta. Quello che ha più influenzato il calcio: esiste il calcio pre e post Sacchi. Un amico, sono legato in tanti modi a Sacchi pur non avendo fatto parte del primo Milan. Ho fatto parte del secondo, quello in cui Capello, sul lavoro, di Sacchi, ha trasformato il Milan in un’altra cosa ma alla stessa maniera straordinaria. In fin dei conti mi hanno scelto lui e Braida, sono arrivati a prendermi dalla Dinamo Zagabria".