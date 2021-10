Milan, Boban: “Scudetto? Dico Napoli, poi l’Inter. Hanno qualcosa in più”

Zvonimir Boban, ex rossonero, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche della lotta scudetto: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Sportweek', Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole. "Scudetto? Dico il Napoli, poi l'Inter. Hanno qualcosa in più delle altre. Tecnica, resistenza, fisicità e gioco: il Napoli ha tutto. Dell'Inter non amo la difesa a tre, ma la coppia Edin Dzeko-Lautaro Martínez è strepitosa. Dzeko non farà rimpiangere Romelu Lukaku. La Juventus? Massimiliano Allegri è un leader, ma i bianconeri giocano soprattutto di rimessa. Non credo che possa lottare per lo Scudetto".