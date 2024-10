Zvonimir Boban , ex calciatore ed ex dirigente rossonero, è intervenuto negli studi di 'Sky Sport' al termine di Bayer Leverkusen - Milan , pungolando Paulo Fonseca dopo l'intervista di quest'ultimo a fine match. Il lusitano, infatti, nell'analisi della prestazione l'ha definita la migliore da quando è arrivato: "Non abbiamo vinto, ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono arrivato, soprattutto nel secondo tempo. Prestazione fantastica, quello che è mancato è il risultato. Siamo delusi e tristi nello spogliatoio. Io sono soddisfatto per quello che ho visto comunque".

Milan, Boban 'contro' Fonseca: "Non hanno giocato a calcio per un'ora"

Un'analisi che evidentemente non ha raccolto il consenso di Zvonimir Boban, che era di tutt'altro avviso e ci ha tenuto a farlo sapere: "Per un'ora il Milan non ha giocato a calcio, poi si è svegliato dopo il gol subito e nell'ultima mezz'ora e ha dominato. Ma io non la vedrei così rosa come ha detto mister Fonseca. Per me non è la miglior prestazione dei rossoneri. Sessanta minuti senza incidere sono tanti, poi si somma il risultato finale che non è positivo. Bene la reazione, ma non tutta la partita".