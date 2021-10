Milan, Boban: “Erano necessari i classici tre anni per ripartire”

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha parlato della crescita della squadra rossonera

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek. Boban si è soffermato sulla crescita della squadra rossonera in questi tre anni: "Il Milan era, è e sarà sempre un grande amore, seguo tutte le partite. Erano necessari i classici tre anni per ripartire: nel primo si fa pulizia, il secondo è quello della costruzione, nel terzo puoi competere. Quello che è successo a noi tra errori, correzioni e processo di crescita. Quando dico noi penso al Milan, a me, Maldini e Massara: una bella squadra con uno spirito forte. Di ciò che ho fatto io, non mi pento di nulla. Per amore puoi sacrificarti, ma la dignità non va svenduta mai. Sulle scelte fatte poi dal club, il tempo mi ha dato ragione e la strada intrapresa adesso è corretta. Però servono sempre ambizioni da grande Milan". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.