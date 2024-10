Zvonimir Boban, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Festival dello Sport', evento organizzato dal quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' a Trento, soffermandosi in modo particolare sulla finale della Coppa dei Campioni 1994 contro il Barcellona. L'attuale opinionista di 'Sky Sport' ha ammesso come il risultato finale potesse essere ben più largo di quel 4-0 che alla fine è stato. Questo anche perché i blaugrana si erano già accorti in precedenza del diverso livello rispetto al Diavolo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.