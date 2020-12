Milan, Boateng: “Gli avversari hanno paura. La mia una squadra di fenomeni”

Milan, l’opinione dell’ex Boateng

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Kevin-Prince Boateng, ex rossonero, ha parlato del Milan attuale e di quello del passato. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Repubblica': "Io oggi vedo una squadra, e non si era vista per tanto, tanto tempo: ognuno lavora per l'altro, con atteggiamenti positivi. Ecco: agli avversari fa paura come squadra. Analogie con il mio Milan? Non li puoi paragonare, il nostro era un Milan di fenomeni: Ibra, Robinho, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Nesta, Thiago, io. Anche quando non giocavi la miglior partita ti guardavi intorno e dicevi: ora uno di noi ce la fa vincere. Eravamo un gruppo pericoloso, avevano paura di noi".