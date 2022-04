Milan, Birindelli: “Apporto Ibrahimovic? Non hanno fatto bene i calcoli”

L'ex difensore Alessandro Birindelli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del 'braccino' del Milan in ottica scudetto. Le dichiarazioni

L'ex difensore Alessandro Birindelli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del 'braccino' del Milan in ottica scudetto. L'apporto dello svedese è stato sopravvalutato dalla dirigenza: inoltre Olivier Giroud , sulla carta il sostituto, non è giovane nemmeno lui. A suo avviso i rossoneri non hanno alternative: solo Rafael Leao può fare la giocata. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.

Il Milan ha sopravvalutato il possibile apporto di Ibrahimovic? "Sì, per me non hanno fatto bene i calcoli. O comunque speravano nella crescita di altri e che fossero determinanti i gol di trequartisti o centrocampisti. Il sostituto di Ibrahimovic, Giroud, non è neanche lui giovanissimo: qualcosa di più potevano fare".