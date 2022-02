Milan, Bierhoff: “Giroud? Mi aspettavo avesse successo in Italia”

Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Oliver Giroud

Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan ed oggi team manager della Nazionale tedesca, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Bierhoff ha parlato anche di Olivier Giroud, attaccante rossonero: "Mi aspettavo che avesse successo in Italia perché è un giocatore con grande esperienza, con qualità in area, si sa muovere, segna. Il calcio italiano lo aiuta: è più tattico e più organizzato ma meno veloce rispetto a Inghilterra o Francia, dove ci vuole più freschezza fisica, velocità. Anch'io ne ho approfittato, lo ammetto: sono convinto che non avrei fatto altrettanto bene in Inghilterra o in Germania. Si sviluppano altri spazi, altri movimenti. Il vostro calcio ama il "sistema", chiamiamolo così, e da tradizione si apprezza la punta centrale. Si sapeva e si sa ancora come metterla bene in azione".