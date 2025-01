Milan, Biasin sul mercato rossonero

"L'insidia era dietro l'angolo e in effetti il diavolo ha dovuto sudare per ribaltarla, visto che il Como si era portato in vantaggio. Adesso si potrà pensare con maggiore serenità al mercato: serve una punta. Sì, ma serve anche fare spazio in lista e nel frattempo Okafor è tornato indietro per via di una forma fisica non ottimale. Adesso il mirino si sposta su Jovic. Reparto da completare anche a centrocampo, dove la coperta è corta".