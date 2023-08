Stefano Pioli , in questo calciomercato, potrebbe aver avuto più spazio sulle scelte dei calciatori. Nel suo consueto editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin ha parlato anche di questo, con un focus particolare su un giocatore arrivato quest'estate al Milan . Ecco le sue parole

"...E c'è un altro giocatore che impressiona davvero. Ecco, io non so se l'acquisto del rossonero Tijjani Reijnders sia dipeso da un desiderio esplicito di Stefano Pioli, ma so che il Milan ha pescato un centrocampista di rara, rarissima classe".