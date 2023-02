Milan, Biasin: “I rossoneri si sono consegnati all’Inter”

"Al Derby non potevo credere che il Milan stesse giocando così a fine primo tempo. I rossoneri si sono consegnati all’Inter e rassegnati ad inizio partita alla sconfitta, non era prevedibile questo. Secondo me c’è stato qualche errore nella preparazione a Dubai, i giocatori sono troppo scarichi, non corre nessuno. Fino a questo momento l’Inter ha conquistato un trofeo e non è poco, anche se è soltanto la Supercoppa Italiana. Se arrivi ai quarti di finale di Champions League hai fatto tantissimo, perché ricordiamoci che l’Inter ha battuto già il Barcellona primissimo in Liga. Il Napoli è troppo lontano in campionato, ma ha anche vinto tutte le partite". Milan, ecco perché si sono allungati i tempi del rientro di Maignan >>>