Ramaccioni: “Berlusconi? Ha creato lui il ruolo del Team Manager”

Se il team manager è un ruolo che ha inventato Berlusconi: "Sono stato Direttore Sportivo dall'82, all'epoca c'era la presidenza di Giuseppe Farina. Poi dal '86 Direttore Sportivo con Braida, anche lui DS, al mio fianco, poi il dottor Berlusconi mi chiese, e ottenne da me un sì convinto, di fare il team manager. Il team manager in maniera diversa da quello che è oggi il ruolo, perché la mia esperienza veniva da anni e anni di calcio vissuto come DS, sempre con una presenza costante di fianco alla squadra. Sono stato un trait d'union fra quello che era il Milanello, distaccato un po' dalla sede centrale, e la società".